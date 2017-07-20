Vinç sepetinin halatı koptu: 3 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir fabrikanın çatısında onarım yapmak için bindikleri vinç sepetinden düşen 6 işçiden 3'ü öldü, 3'ü yaralandı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısındaki onarım işi için vinç sepetine bindirilen 6 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Fabrika yetkililerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

İşçilerden Murat Gümüş ve Cengiz Kutlan kaza yerinde, Mustafa Gümüş ise kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar Halil Aslan, Latif Kaya ve Fehmi Kaya kentteki hastanelere kaldırıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da fabrikaya giderek olay yerinde incelemelerde bulundu.