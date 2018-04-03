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Buradasınız : » » Sara nöbeti geçiren kişiden çaldığı parayı ağzında saklamış

Sara nöbeti geçiren kişiden çaldığı parayı ağzında saklamış

Bursa'da bir ganyan bayisinde sara nöbeti geçiren kişinin cebindeki 260 lirayı çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Çirişhane Mahallesi'ndeki bir ganyan bayisinde müşteri olarak bulunan S.Ç, sara nöbeti geçirerek bayıldı. Bu sırada bayide diğer müşteriler S.Ç'ye yardım ederek kendine gelmesini sağladı. Kendine geldikten sonra cebindeki 260 liranın olmadığını fark eden S.Ç, polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen emniyet güçleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelediğinde müştekinin baygınlığı sırasında yanına yaklaşan ve cebindeki 260 lirayı alan H.İ.K'nin parayı ağzında saklayarak bayiden çıktığını belirledi.

Polis ekipleri zanlıyı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen H.İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: sara nöbeti, hırsız, ganyan, bursa, bayi
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