Önce dükkanı soydu, sonra kameralara dönüp oynadı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Havuzlu Çarşı'da bulunan pasajda, geçtiğimiz günlerde bir hırsızlık olayı yaşandı. Pasajda faaliyet gösteren çeyizci dükkanlarına giren hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, pasajda gezen hırsız eline aldığı karo taşıyla çeyizci dükkanlarının camlarını kırıp içeri giriyor. Girdiği bir dükkandan peruk alarak başına takan hırsız, bir başka dükkanda güvenlik kamerasına karşı göbek atıyor. Hırsız daha sonra dükkanlardan çaldığı laptop, televizyon ve bir miktar nakit parayı alarak pasajdan çıkıyor.

Polis her yerde peruklu hırsızı arıyor

Hırsızlık olayı, pasajda bir iş yeri sahibinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Hemen polis ekiplerini arayan iş yeri sahibi diğer dükkan sahiplerine de haber verdi.

Dükkanlarına gelip güvenlik kameralarını inceleyen, karşılarına çıkan manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Hırsızın başında perukla, güvenlik kameralarına karşı göbek atması görenleri şaşırttı.

Pasajda iş yeri olan Feyyaz Karaköse, “Bu geçtiğimiz Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece yaşanmış hırsızlık olayı. Pasajımıza giren hırsız 3-4 tane mağazayı soyuyor. İlk girdiği mağazadan başına peruk alıyor. Daha sonra yan mağazaya girip para çalıyor. Diğer mağazada parfüm sıkıyor, iç çamaşırı bakıyor. Yine orada bir laptop çalıyor. Çok rahat bir şekilde hırsızlık yapıyor. Ortalama 3 saat kadar çarşı içerisinde kalıyor. Arkadaşın galiba psikolojik olarak sorunları var. Çok rahat ya da profesyonel biri. O sebepten dolayı hırsızlığı ti’ye alaraktan yapıyor” dedi.

Hırsızlık olayının yaşandığı 4 iş yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yapan polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA