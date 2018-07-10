Venezuela Devlet Başkanı Maduro "Diriliş Ertuğrul" setini ziyaret etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için dün Ankara'ya geldi. Maduro, Türkiye ziyaretinde Diriliş Ertuğrul'un İstanbul'da setine ziyaret gerçekleştirdi.

Maduro, at üstünde karşılandı

Arabasını yol boyunca kendisi kullanan Maduro, dizideki "Alp" karakterleri tarafından at üstünde karşılandı.

Maduro, eşi Cilia Flores ve beraberindeki heyetle dizinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ ve yönetmeni Metin Günay'dan dizi ve set çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Börk giydi, demir dövdü

Kendisini karşılayan oyunculara dizideki adlarıyla hitap eden ve onlarla şakalaşan Venezuela Devlet Başkanı, platodaki demirci bölümünde demir dövdü.

Maduro ve beraberindekiler daha sonra Ertuğrul Bey'in çadırına geçti ve burada kafasına börk takarak, ekiple bir süre sohbet etti.

Venezuela'da ortak proje vurgusu

Sette yemek ikramının ardından açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dizide emeği geçenlere teşekkür ederek, sette çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

Maduro, diziyi gerçekten çok beğenerek izlediklerini belirterek, "Çünkü insani değerlere dokunan, çok derinlere dokunmayı becerebilen bir dizi. Gerçeğin ve adaletin peşinde, onları arayarak geçen bir mücadele. Sadakat, halka sadakat her şeyden önce çok güzel. Çok da güzel prodüksiyonu olan bir dizi. Tekniği, oyunculuğu ve yönetimi kusursuz. O yüzden de bu kadar kusursuz iş çıkaran senaristlerinden yönetmenine, prodüksiyonuna kadar arkadaşlarıma, 'Gelin Venezuela’da ortak bir projeye imza atalım.' dedim." dedi.

Yeni dönem Venezuela sineması üzerine çalışmalar yürüttüklerini aktaran Maduro, şöyle devam etti:

"Türkiye - Venezuela arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel bir ortak yapımla alakalı tecrübelerimizi paylaşmaya davet ettim kendilerini. Halklarımızın tarihini, kendi kökenimizi iyi tanımamız gerekiyor. Çünkü olduğumuz şeyden gurur duymamızı sağlayacak tek önemli olay budur. 21. yüzyılda sahip olmayı arzu ettiğimiz çok kutuplu dünya yolunda medeniyetlerin ve insanlığın aslında doğru anlamda birbirleriyle diyaloğa geçmesine gerekçe olacak temel taş da budur."

"Ertuğrul zorluklardan asla yılmıyor, bizde öyleyiz"

Nicolas Maduro, "Diriliş Ertuğrul"un çok fazla duygu yaşattığını vurgulayarak, "Diziyi izlemeye başladık ve bir baktık, öylesine mesaj veriyor ki kendimizi dizinin içinde bulduk. Kendi içerisinde küçücük bir halkın dünya üzerine evrensel bir mesaj yayabilmesinin verdiği bir haz aslında ve mesaj doğru şekilde ulaştı. Ertuğrul'un her şeyden önce cesareti ve prensiplerine olan sadakati çok dikkatimi çekti. Zorluklardan asla yılmıyor, biz de öyleyiz." diye konuştu.

Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreni için geldiğini hatırlatan Maduro, Türkiye ve Venezuela arasında zaten iyi giden ilişkileri daha da iyiye taşımak için iş birliği alanları yaratmaya geldiklerini dile getirdi.

Maduro, Türk iş adamlarıyla da bu fırsatı değerlendirerek bir araya geldiklerini ifade ederek, endüstriyel, tarımsal, finansman anlamında ve diğer pek çok alanda iş birliğini en üst seviyeye taşıyacak detayları görüştüklerini anlattı.

Maduro'ya kılıç hediye edildi

Yapımcı Mehmet Bozdağ da dizinin 65 ülkede yaklaşık 1,5 milyar seyirciye ulaştığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Setimiz her ne kadar tatilde olsa da onun (Nicolas Maduro) için güzel bir atmosfer kurduk. Geldi bizimle beraber yemek yedi, ziyaret etti ve gerçekten diziyi hayranlık derecesinde seyrediyor. Neredeyse hiçbir sahneyi kaçırmamış, bu da bizi mutlu etti. Her şeyden evvel bizim kahraman ecdadımızın hikayesinin dünyanın dört bir yanında bu kadar sevilerek izleniyor olması, bize hem yaptığımız iş hususunda, hem de gelecek perspektifimiz noktasında, nasıl hareket etmemiz gerektiği hususunda yol haritası belirliyor."

Bu tip olayların kendilerini motive ettiğini vurgulayan Bozdağ, "Marifet iltifata tabidir ve her şeyden önemlisi şu; bir medeniyetin, Osmanlı’nın hikayesini anlatıyoruz. Bu öyle güzel, güçlü, kutsal bir hikaye ki dünyanın dört bir yanında bütün gönüllere sirayet edebiliyor. Beni mutlu eden bu. Anlatma gayemiz bu, hikaye yapma gayemiz bu. Herhangi bir dizi yapsaydım ve bu kadar ilgi görseydi, bu kadar mutlu olur muydum derseniz; olmazdım. Çünkü 'Diriliş Ertuğrul' bir dizinin ötesinde bir şey, bir ruh, bir mefkure, bir hayal ve dünyaya bir mesajı var. Bu mesaj da her gönülde yer buluyor."dedi.

Dizinin hayranı olduğunu fotoğrafla göstermişti

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Maduro, dizi ekibini de Venezuela'ya davet etti.

Venezuela kabinesinde 6 bakanın da eşlik ettiği Nicolas Maduro'ya, ziyaretin ardından bir kılıç hediye edildi ve Maduro, dizi setinden yine kendi kullandığı araçla ayrıldı.

Mehmet Bozdağ, yaklaşık 2 ay önce sosyal medyada Maduro'nun Kayı Boyu bayrağıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşmış ve kendisinin diziyi hayranlıkla takip ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber