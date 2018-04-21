Vefat eden ünlü fizikçi Hawking için İzmir'de helva ve dondurma dağıtıldı

Bornova Gençlik Futbol Yatırımlar tarafından dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Hawking için Bornova ilçesindeki kulüp binası önünde vatandaşlara helva ve dondurma ikram edildi.

Bornova Gençlik Futbol Yatırımlar Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Öncü, Hawking'in bilim dünyası ve insanlık için önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bizim kulübümüzün bazı ilkeleri var, hem bilime hizmet etmiş hem ülkesine hizmet etmiş spor ve diğer alanlardaki kişileri anmak istiyoruz. Çocuklarımıza da sporun sadece futbol olmadığını başka şeylerde olduğunu bu vesileyle aktarmak istiyoruz. Hawking, Einstein'dan sonra en büyük ikinci bilim adamı sayılıyor. Farklı bir yapısı var bugüne kadar keşfettikleri, teorileri bugün de bundan sonraki nesillere de çok faydası olacak. Böyle bir yönü olduğu içinde bunu yapmayı düşündük."

Daha önce de şehitleri anmak amacıyla bu tür bir etkinlik gerçekleştirdiklerin aktaran Öncü, ülkesine ve dünyaya önemli hizmetler veren kişileri anmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA