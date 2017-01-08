Vefakar gençlik fedakar ecdadını unutmadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen yürüyüş sona erdi.

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Bakanlar Kılıç ve Arslan'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma amacıyla düzenlenen etkinlikte, soğuk havaya ve hafif kar yağışına rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak tekbir ve salavatlarla Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne kadar yürüdü.

"Gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazır güvenlik güçlerimiz var"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, burada yaptığı konuşmada, şehadete yürüyenlerin Yemen, Şam, Bağdat ve Anadolu topraklarının her bir tarafından gelerek vatanı savunduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bugün de o ecdadın izinden gitmek üzere ülkenin her tarafından gelerek onları saygıyla yad eden insanlarımız vardı. Bugün Türkiye'nin bir çok ilinde şühedanın izinde giden insanlarımız vardı. Biz istiyoruz ki gençlerimiz geçmişini, topraklarının kıymetini, beraber Türkiye olmanın kıymetini iyi bilsin. 100 yıl önce 15 yaşındaki fidanlar bu toprakları bize vatan bırakmak için nasıl şehit oldularsa 15 Temmuz'da da yaşına bakmaksızın gençlerimiz de meydanlara çıktılar ve vatanı savundular. Kadınlarımız, Nene Hatun misali kahramanlıklar gösterdiler."

Türkiye'de ve sınır ötesinde ülkenin istikbali için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazır güvenlik güçlerinin bulunduğuna işaret eden Arslan, komşudaki yangının söndürüp, o yangının ülkemize bulaşmaması için mücadele veren askerlerin bulunduğunu anlattı. Arslan, "Biz inşallah aldığımız emaneti, aynı kararlılık ve sağlamlılıkla gelecek nesillere aktaracağız." ifadesini kullandı.

"Ecdadımıza 'Fedakarlıklarınızı biliyoruz, her daim sahip çıkacağız' diyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin 81 ilinde Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşlerinin yapıldığını anımsattı.

Her yıl şehitleri anmak için Kur'an-ı Kerim okuduklarını ve dualar ettiklerini anımsatan Kılıç, bu yılın önceki yıllardaki etkinliklerden farklı bir yönünün olduğuna dikkati çekti.

Kılıç, "Bu yılın farklı bir özelliği var. Bu yıl, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye'de yaşanan ihanetin, kalkışmanın bertaraf edilmesinin ardından Sarıkamış şehitlerini anmada beraberiz. 102 yıl önce nasıl ki ecdadımız burada vatan uğruna, millet uğruna, bayrak uğruna şehit oldularsa 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan aziz milletimiz, yine devletine bayrağına sahip çıktı. Şehitlerin emanetini yere düşürmedi. Dolayısıyla burada ecdadımıza 'Fedakarlıklarınızı biliyoruz, her daim sahip çıkacağız' diyoruz." diye konuştu.

Bakanlar Arslan ve Kılıç'ın, Çanakkale'den getirilen bir miktar toprağı, Sarıkamış Şehitliği'ne bırakmasıyla program son buldu.

Sarıkamış şehitleri yurt genelinde anılıyor

Öte yandan, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Zonguldak, Antalya, Muğla, Isparta, Burdur, İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılı dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüşlere soğuk hava ve kar yağışına rağmen çok sayıda vatandaş katıldı.