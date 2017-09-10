Vatandaşlıktan çıkarılacaklar için 99 kişilik yeni liste! İşte o isimler

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri uyarınca haklarında soruşturma ya da kovuşturma bulunan yurt dışındaki 99 kişi, 3 ay içinde Türkiye'ye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılacak.
İçişleri Bakanlığının, ilgili kanun kapsamında haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ancak yurt dışında bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayanların vatandaşlıktan çıkarılacağına ilişkin 99 kişiyi kapsayan ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişilerin kimlik bilgilerinin yazılı olduğu listenin üzerinde "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302, 309, 310, 312, 313, 314 ve 315. maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle haklarında cumhuriyet savcılıkları ve mahkemeler tarafından soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29. maddesinin 2. fıkrası gereğince bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde anılan kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirileceği ilanen tebliğ olunur." ifadelerine yer verildi.
İşte listedeki isimler
1- Haluk Mataracı
2- Fikri Kılınç
3- Mehmet Kaya
4- Haydar Kırkan
5- Nevin Yapalı
6- Yalçın Türken
7- Ali Akın
8- Soner Cesur
9- Cemil Uysal
10- Eşref Çifci
11- İbrahim Karadayı
12- İbrahim Özkara
13- Bahattin Adam
14- Memduh Oğuz
15- Abdülkadir Yılmaz
16- Yakup Çalık
17- Selim Canavar
18- Mehmet Hanefi Celepli
19- Ertan Filikçi
20- Yunus Biçer
21- Ali Fuat Çelik
22- Muhammet Kara
23- Veysel Avşar
24- Metin Türker
25- Faysal Sarıyıldız
26- Abdullah Köroğlu
27- Bircan Savran
28- Doğan Aydın
29- Etem Erdoğmuş
30- Hüseyin Esen
31- İbrahim Taş
32- Kayahan Bolel
33- Mehmet Ceylan
34- Muhammet Bayındır
35- Murat Ahmet Yükselener
36- Suat Andırın
37- Süleyman Doğan
38- Şükrü Pelit
39- Zekariya Öztürk
40- Ayşe Köroğlu
41- Fadime Bayındır
42- Mustafa Ataşlı
43- İhsan Yavuz
44- İsmail Erkoç
45- Mehmet Ali Erbil
46- Salih Öz
47- Esra Erçetin
48- Mustafa Koca
49- Mesut Güler
50- Soner Erçetin
51- Bilal Özen
52- Ayşe Yılmaz
53- Murat Yılmaz
54- Ali Yarkın
55- Levent Uysal
56- Özcan Koç
57- Rasim Günaydın
58- Hamza Demir
59- Ferat Yılmaz
60- Taner Yener
61- Bahri Tuzcu
62- Kemal Öksüz
63- Özkür Demiral
64- Erhan Şahin
65- Hüseyin Öğüt
66- Muhammed Eroğlu
67- Süleyman Küçüksucu
68- Sıtkı Baş
69- İlhan Miraboğlu
70- Mehmet Yıldız
71- Mehmet Çetin
72- Ahmet Türkmen
73- Ahmet Doğan
74- Mehmet Kocatürk
75- Mehmet Alauddin İslamoğlu
76- Osman Hilmi Özdil
77- Servet Demirel
78- Sinan Ekin
79- Yunus Serin
80- Belkız Gökçöl
81- İsmail Çoban
82- Mustafa Gökçöl
83- Mevlüt Demir
84- Mustafa Küçük
85- Recep Abdioğlu
86- Sultan Sözeri
87- Cemal Soncu
88- Cevdet Şeker
89- İsmail Yapıcı
90- Kemal Elibal
91- Fetullah Gülen
92- Hasan Çiçek
93- Talip Ekmekçi
94- Salih İyice
95- Kemal Aydın
96- Orhan Tornacı
97- Harun Çevlik
98- Mustafa Konak
99- Havva Kaplan
100- Muharrem Kaplan
101- Ahmet Zoroğlu
102- Hasan Çimen
103- Önder Öztep
104- Taylan Taşar
105- Ali Parlak
106- Makbule Aslan
107- Ümmü Erkan
108- İlyas Tosun
109- Kemal Kurumahmut
110- İsmail Tokar
111- Serkan Hastürk
112- Ekrem Okşar
113- Asım Nane
114- İlhami Yıldırım
115- Meryem Yaşar
116- Ahmet Ateş
117- İsmail Sakarya
118- Nihal Özmen
119- Necla Erol
120- Latif Güngör
121- Hikmet Günakın
122- Mustafa Mehmet İzci
123- Ali Erol
124- Mehmet Özmen
125- Eda Eryıldız
126- Fatma Zühre Yeşil
127- Ali Aslantaş
128- Arif Mollaosmanoğlu
129- Özdal Üçer
130- Tuğba Hezer Öztürk