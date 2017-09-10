Vatandaşlıktan çıkarılacaklar için 99 kişilik yeni liste! İşte o isimler

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri uyarınca haklarında soruşturma ya da kovuşturma bulunan yurt dışındaki 99 kişi, 3 ay içinde Türkiye'ye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılacak.

İçişleri Bakanlığının, ilgili kanun kapsamında haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ancak yurt dışında bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayanların vatandaşlıktan çıkarılacağına ilişkin 99 kişiyi kapsayan ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kişilerin kimlik bilgilerinin yazılı olduğu listenin üzerinde "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302, 309, 310, 312, 313, 314 ve 315. maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle haklarında cumhuriyet savcılıkları ve mahkemeler tarafından soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29. maddesinin 2. fıkrası gereğince bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde anılan kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirileceği ilanen tebliğ olunur." ifadelerine yer verildi.

İşte listedeki isimler

1- Haluk Mataracı

2- Fikri Kılınç

3- Mehmet Kaya

4- Haydar Kırkan

5- Nevin Yapalı

6- Yalçın Türken

7- Ali Akın

8- Soner Cesur

9- Cemil Uysal

10- Eşref Çifci

11- İbrahim Karadayı

12- İbrahim Özkara

13- Bahattin Adam

14- Memduh Oğuz

15- Abdülkadir Yılmaz

16- Yakup Çalık

17- Selim Canavar

18- Mehmet Hanefi Celepli

19- Ertan Filikçi

20- Yunus Biçer

21- Ali Fuat Çelik

22- Muhammet Kara

23- Veysel Avşar

24- Metin Türker

25- Faysal Sarıyıldız

26- Abdullah Köroğlu

27- Bircan Savran

28- Doğan Aydın

29- Etem Erdoğmuş

30- Hüseyin Esen

31- İbrahim Taş

32- Kayahan Bolel

33- Mehmet Ceylan

34- Muhammet Bayındır

35- Murat Ahmet Yükselener

36- Suat Andırın

37- Süleyman Doğan

38- Şükrü Pelit

39- Zekariya Öztürk

40- Ayşe Köroğlu

41- Fadime Bayındır

42- Mustafa Ataşlı

43- İhsan Yavuz

44- İsmail Erkoç

45- Mehmet Ali Erbil

46- Salih Öz

47- Esra Erçetin

48- Mustafa Koca

49- Mesut Güler

50- Soner Erçetin

51- Bilal Özen

52- Ayşe Yılmaz

53- Murat Yılmaz

54- Ali Yarkın

55- Levent Uysal

56- Özcan Koç

57- Rasim Günaydın

58- Hamza Demir

59- Ferat Yılmaz

60- Taner Yener

61- Bahri Tuzcu

62- Kemal Öksüz

63- Özkür Demiral

64- Erhan Şahin

65- Hüseyin Öğüt

66- Muhammed Eroğlu

67- Süleyman Küçüksucu

68- Sıtkı Baş

69- İlhan Miraboğlu

70- Mehmet Yıldız

71- Mehmet Çetin

72- Ahmet Türkmen

73- Ahmet Doğan

74- Mehmet Kocatürk

75- Mehmet Alauddin İslamoğlu

76- Osman Hilmi Özdil

77- Servet Demirel

78- Sinan Ekin

79- Yunus Serin

80- Belkız Gökçöl

81- İsmail Çoban

82- Mustafa Gökçöl

83- Mevlüt Demir

84- Mustafa Küçük

85- Recep Abdioğlu

86- Sultan Sözeri

87- Cemal Soncu

88- Cevdet Şeker

89- İsmail Yapıcı

90- Kemal Elibal

91- Fetullah Gülen

92- Hasan Çiçek

93- Talip Ekmekçi

94- Salih İyice

95- Kemal Aydın

96- Orhan Tornacı

97- Harun Çevlik

98- Mustafa Konak

99- Havva Kaplan

100- Muharrem Kaplan

101- Ahmet Zoroğlu

102- Hasan Çimen

103- Önder Öztep

104- Taylan Taşar

105- Ali Parlak

106- Makbule Aslan

107- Ümmü Erkan

108- İlyas Tosun

109- Kemal Kurumahmut

110- İsmail Tokar

111- Serkan Hastürk

112- Ekrem Okşar

113- Asım Nane

114- İlhami Yıldırım

115- Meryem Yaşar

116- Ahmet Ateş

117- İsmail Sakarya

118- Nihal Özmen

119- Necla Erol

120- Latif Güngör

121- Hikmet Günakın

122- Mustafa Mehmet İzci

123- Ali Erol

124- Mehmet Özmen

125- Eda Eryıldız

126- Fatma Zühre Yeşil

127- Ali Aslantaş

128- Arif Mollaosmanoğlu

129- Özdal Üçer

130- Tuğba Hezer Öztürk