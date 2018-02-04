Vatandaşların Zeytin Dalı Harekatı'na desteği sürüyor

Van'da bir araya gelen şehit ve gazi çocukları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce kent merkezindeki bir halı sahada düzenlenen etkinlikte buluşarak harekata katılan Mehmetçik'e dua etti.

Terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun oğlu olan Vedat Muştu da etkinlik sırasında, Afrin'e yönelik yürütülen harekatı desteklediğini belirterek, her koşulda Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.

Babasının PKK'lı teröristlerce şehit edildiğini hatırlatan Muştu, şunları dile getirdi:

"Babam bu terör örgütü üyelerince şehit edildi, ama o bizim onur ve gurur kaynağımız. Bugün de askerimiz, bu terör örgütünü bitirmek için Afrin'de mücadele ediyor. Mücadelenin tek bir terör örgütü üyesi kalmayıncaya kadar sürmesini istiyoruz. Rabb'im şehit vermeden askerlerimizin geri gelmesini sağlasın. Tek temennimiz ve duamız bu yöndedir." diye konuştu.

Muştu, devletine ve milletine hizmet eden asker olmanın en büyük hayalleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Fırat Gazioğlu da dedesinin Kore gazisi olduğunu ifade ederek, ülkenin dedesi gibi yiğitler sayesinde bu günlere geldiğini aktardı.

Mehmetçik'in yanında olduklarını vurgulayan Gazioğlu, "Mehmetçik, terör örgütleriyle Afrin'de savaşıyor. Allah askerimizin ve devletimizin yardımcısı olsun. Elimizden ancak dua etmek geliyor ve onlar için dua ediyoruz." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'na Türk bayraklı destek

Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Seftil Dağı'na Türk bayrağı dikildi, dua edildi.

Keban Ülkü Ocakları Başkanlığı üyesi bir grup genç, Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan harekatta destek için Seftil Dağı'na üzerinde Türk bayrağının yer aldığı 12 metrelik direk dikti.

Gençler daha sonra harekatın başarısı için dua etti.

Keban Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Albayrak, Afrin'deki Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek için bayrak direği diktiklerini belirterek, "Bayrağımızın gölgesinde hem maneviyatı hem de var olma sebebimizi hatırlamak böyle bir girişimde bulunduk." dedi.

Kaynak: AA