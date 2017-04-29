Vatandaşların tanklara direnişi iddianamede yer aldı

Cuntacı askerler darbe gecesinde vatandaşları ve önlerine çıkan araçları '092635' plakalı tankla ezdiler. Tankı durdurmak için vatandaşların çabaları iddianameye yansıdı.
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