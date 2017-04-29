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Buradasınız : » » Vatandaşların tanklara direnişi iddianamede yer aldı

Vatandaşların tanklara direnişi iddianamede yer aldı

Cuntacı askerler darbe gecesinde vatandaşları ve önlerine çıkan araçları '092635' plakalı tankla ezdiler. Tankı durdurmak için vatandaşların çabaları iddianameye yansıdı.

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Vatandaşların tanklara direnişi iddianamede yer aldı

Etiketler: Cuntacı askerler, 15 temmuz, darbe girişimi
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