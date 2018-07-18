Vatandaşların çabası 'insanlık ölmemiş' dedirtti

İstanbul Feritköy'de eşiyle birlikte yolda yürüyen yaşlı adam bir anda fenalaşıp, yere düştü.

Kalp krizi geçiren adam eşinin ve yoldan geçen bir başka adamın yardımıyla ayağa kaldırıldı. Durumu iyi görünmeyen adam için taksi durduruldu.

O sırada bir kez daha yere yığılan adamın yardımına koşan taksi şoförü, yaşlı adama kalp masajı yaptı.

Çevredekiler de ölümle pençeleşen adamın yaşama tutunması için adeta seferber oldu. Çağrılan sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi yaptı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumu iyi.

İnsanlık ölmemiş dedirten olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: TRT Haber, İHA