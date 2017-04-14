Vatandaşları telefonla dolandıran kişi yakalandı

Sivas'ta, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kadından 120 bin lira değerinde altın aldığı öne sürülen kişi Niğde'de gözaltına alındı.

İddiaya göre, Gökçebostan Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Z.Ç'yi telefonla arayan T.Ö. (35), kendisini polis olarak tanıttı. Kadına, adının kuyumcu soygununa karıştığını söyleyen zanlı, Z.Ç'ye bu işten kurtulması için eve gelecek polislere altınlarını teslim etmesi gerektiğini belirtti.

Z.Ç, bir süre sonra ikametinin önüne gelen ve polis sandığı zanlıya, 120 bin lira değerindeki 12 bilezik ile 80 altın verdii.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.Ç, polisten yardım istedi. Bunun üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Zanlının T.Ö. olduğunu tespit eden polisler, şüphelinin yolcu otobüsüyle kentten ayrıldığı bilgisine ulaştı.

Bilgi verilmesi üzerine Niğde'deki bir uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan T.Ö. Sivas'a getirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Altınlar ise Z.Ç'ye teslim edildi.