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Vatandaşları FETÖ bahanesiyle dolandırdılar

İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak "FETÖ sizin hesaplarınızı kullanıyor" bahanesiyle para ve ziynet eşyası aldıkları iddia edilen kişiler yakalandı.

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Vatandaşları FETÖ bahanesiyle dolandırdılar

İstanbul'da kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak telefonla aradıkları vatandaşları, "FETÖ sizin hesaplarınızı kullanıyor" bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ta oturan A.E.H. (72), İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, kendisini telefonla arayıp polis ve savcı olduğunu söyleyen kişilerin, "Terör örgütü FETÖ sizin telefonunuzu ve bazı banka hesaplarınızı kullanıyor. Bizimle iş birliği yaparsanız örgüt elemanlarını yakalarız." dediklerini, inandığı bu kişilere 54 bin avro, 67 bin dolar ile 50 bin lira değerinde ziynet eşyasını verdiğini ifade etti.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E.H'yi dolandıran kişileri tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, A.Y. (23) ve S.C.Ç (27) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin bir ay içinde 5 vatandaştan aynı yöntemle 253 bin lira ile 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası aldıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Etiketler: fetö, İstanbul, dolandırıcılık
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