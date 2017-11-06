  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Vatandaşlar yeni AKM binasını olumlu buldu

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkılıp yerine yenisinin yapılacak olmasını vatandaşlar olumlu karşıladı.

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Vatandaşlar yeni AKM binasını olumlu buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı gerçekleştirilen yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesine vatandaşlardan destek geldi.

Mevcut AKM binasının yıkılıp yerine daha modern bir binanın yapılacak olmasını olumlu bulduklarını ifade eden vatandaşlar, daha işlevsel ve çağdaş yeni bir binanın Taksim'e daha çok yakışacağını ifade etti.

"Mevcut AKM binası da tarihi bir yapı değil"

İbrahim Arpacı, yaptığı açıklamada, mevcut AKM binasını çocukluğundan beri bildiğini, yapının tarihi bir özelliği olmadığını ve miadını doldurduğunu söyledi.

Arpacı, "Tarihi binaların korunmasını, tarihi olmayan binaların ise yıkılıp yerine çok daha iyi çok daha modern binaların yapılmasını istiyorum. Mevcut AKM binası da tarihi bir yapı değil. Taksim'de her şey yenileniyor. Bu da yenilenmeli." dedi.

"Bu değişiklikten sonra her şey daha olumlu olacak"

Mahsun Doğan, mevcut AKM binasının yıkılıp yerine yenisinin yapılmasının çok iyi olacağı düşüncesinde olduğunu kaydetti. Doğan, yıllardır kullanılmayan AKM binasının Taksim, İstanbul ve Türkiye'nin imajı için kötü bir örneklik teşkil ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, böyle bir şey istiyorsa doğrudur, iyidir. Bu değişiklikten sonra her şey daha iyi daha olumlu olacak." 

Kaynak: AA

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