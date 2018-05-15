Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te, vatandaşlar ilk teravih için camileri doldurdu.

Bursa'da özellikle Ulu Cami, Yeşil Cami ve Emir Sultan Camisi gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında birlikte saf tuttu.

Akşam ezanında sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Daha sonra yatsı ve teravih namazı kılındı. Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, avlulara hasırlar sererek namaz kıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için, kent genelindeki cami ve mescitleri doldurdu.

Şehir merkezindeki Necippaşa ve Tıflı camilerinde teravih namazı öncesi verilen vaazlarda, ramazan ayı ve önemi, orucun İslam'daki yeri, fazileti ve faydaları anlatıldı.

Vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazında İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti.

Çıkışta cami cemaatine lokum ve gül suyu ikram edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de de vatandaşlar, ilk teravih için tarihi Zağnos Paşa Camii, Yıldırım Cami ve Alaca Mescit'e akın etti. Namaz öncesi vatandaşlara ramazan ayı ve oruç ile ilgili vaaz verildi.

Daha sonra Filistin'de şehit olanlar için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından lokum ve gül suyu ikram edildi.

Bilecik

Bilecik'te de ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti.

Kent merkezinde bulunan Kayıboyu Camisi ve Osmangazi Camisi'nde programlar düzenlendi, ramazan ayı ve oruç ile ilgili vaaz verildi. Daha sonra Filistin'de şehit olanlar için dua edildi.

Cami çıkışlarında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de de ilk teravih namazı için vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan ayının ilk teravih namazını Reşadiye Camisi'nde eda eden vatandaşlar, ramazan ayının önemi hakkında bilgilendirildi.

İsrail askerlerinin saldırılarında şehit olan Filistinliler için de dua eden vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kütahya

Kütahya'da da vatandaşlar, 11 ayın sultanı ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Ramazan ayının hissiyatını ilk teravih namazıyla yaşamak isteyen vatandaşlar, yatsı namazı öncesinde tarihi Ulu Cami'yi doldurdu.

Vatandaşlar, hep birlikte yatsı namazını eda ettikten sonra teravih namazını kıldı.

Cami içinde yer bulamayan bazı vatandaşlar ise cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı.

Yalova

Yalova'da da vatandaşlar ilk teravih namazı dolayısıyla camileri doldurdu. Akşam ezanında sonra camilere akın eden vatandaşlar, dua etti.

Namaz öncesi vatandaşlara Yalova İl Müftüsü Turgut Açari tarafından ramazan ayı ve orucun fazileti hakkında vaaz verildi. Vaazın ardından Filistin'de şehit olanlar için dua edildi.

Yatsı namazıyla birlikte vatandaşlar saf tutarak ilk teravih namazını kıldı.

Malatya

Malatya'daki tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde teravih öncesi İl Müftüsü Ümit Çimen, ramazanla ilgili vaaz verdi.

Çimen, Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirildiğini belirterek, "Ramazanda bizim bilmediğimiz nice güzellikler var. Allah bizi ayların sultanına kavuşturdu, Allah bizi gecelerin sultanına kavuşturmayı nasip etsin." diye konuştu.

Vaazın ardından vatandaşlar ilk teravihi kıldı.

Darende ilçesinde ise vatandaşlar, ilk teravih namazını 14. yüzyılda inşa edilen Somuncu Baba Camisi'nde kıldı.

Bazı vatandaşlar ise namaza çocuklarıyla geldi. Camilerde İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için de dua edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ilk teravih dolayısıyla Ulu Cami'de yoğunluk oluştu.

Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Davut Polat, teravih namazı öncesi ramazanla ilgili vaaz verdi. Daha sonra İsrail'in Gazze'deki katliamında şehit edilen Filistinliler için dua edildi.

Adıyaman

Adıyaman'da da tarihi Ulu Cami'de ramazanın ilk teravihi dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Bazı vatandaşlar, namaza çocuklarıyla geldi. Teravih öncesi ramazanla ilgili vaaz verildi ve İsrail'in Gazze'deki katliamında şehit edilen Filistinliler için dua edildi.

Vaazın ardından vatandaşlar ilk teravihi kıldı.

Teravih basketbol sahasında kılındı

Kahta ilçesinde de ramazanın ilk teravihi açık hava basketbol sahasında kılındı.

Yaklaşık 500 kişi basketbol sahasında saf tutarak namaz kıldı.

İmam Hatip Lisesi Camisi imamı Hüseyin Yavaş, yaptığı açıklamada, birçok insanın rahatsızlığından veya aşırı sıcaktan dolayı kapalı alanda namaz kılamadığını belirterek, 5 yıl önce başlattıkları uygulama kapsamında açık hava basketbol sahasına halı sererek adeta açık hava camisi oluşturduklarını kaydetti.

Okul idarecilerinden Mustafa Arı ise okul bahçesinde bulunan caminin erkek cemaatinin sahada namaz kıldığını, bu sayede kadınların camide daha rahat namaz kıldıklarını kaydetti.

Kilis

Kilis Öncüpınar Konteyner Kentte barınan Suriyeli sığınmacılar da ilk teravihi Halep ve Şam camilerinde kılarak, ülkelerindeki olayların bitmesi için dua etti.

Suriyeli Yasser el-Omar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye sığındığını ve yetkililerce konteyner kente yerleştirildiğini söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır Öncüpınar Konteyner Kentinde yaşadığını anlatan Omar, "İnşallah bir an önce Suriye'deki iç savaş biter ve bundan sonraki ramazanı kendi topraklarımızda geçiririz." diye konuştu.

Abdulaziz Eş Şeyh de bir ramazanı daha Türkiye'de geçirdiklerini belirterek, Türk askerleri sayesinde ülkesinde birçok bölgenin terörden temizlendiğini, bu nedenle uzun yıllar sonra ilk defa bayram için Suriye'ye gideceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Öte yandan kent merkezindeki birçok cami de ilk teravih nedeniyle doldu.

Kaynak: AA