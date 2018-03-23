Vatandaşlar hem dinleniyor, hem eşyalarını şarj ediyor

İçişleri Bakanlığı'nın Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirdiği Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal öncülüğünde ilçe her gün yeni bir hizmetle tanışıyor.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, çarşı merkezi, duraklar ve demiryolu gibi kentin en yoğun olduğu bölgelere aydınlatma, vatandaşların oturup dinlenebileceği hem de telefon, tablet gibi elektronik aletlerini şarj edebileceği ve internet hizmetinden faydalanabileceği güneş enerjisiyle çalışan “şarj bank” yerleştirdi.

Çevre dostu teknoloji

Projenin çevre dostu olduğunu belirten Nusaybin Belediyesi Çevre Mühendisi Demet Dursun, “Bunlar güneş panelleriyle çalışıyor. Bunun asıl hedefi yenilenebilir sistemlerdir. Yani çevre dostu teknolojilerdir. Güneş panelleriyle güneş enerjisini alıp elektrik enerjisine dönüştürüyor. Hem aydınlatmayı verebiliyor hem de USB girişleri olan bu oturma grupları şarj verebiliyor. Böylece elektrikten tasarruf sağlıyoruz” dedi.

Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Dursun, “Burası Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve güneş enerjisine sahip ve yüksek verim alabilecek bir kaliteye sahip Mardin bölgesi. Bu yüzden en güzel verimi güneş ile sağlayabilirdik. Bunun için bu teknolojileri tercih ettik. Şu anda 10 tane alım yaptık. 10 işlek noktamızda bunlardan faydalanacağız. Devlet hastanesinde kurulumunu yaptık. Diğerleri de en işlek olan noktalarımız olacak” diye konuştu.

“Bölgede bir ilk”

Oturma bankları ile ilgili bilgi veren Endüstri Mühendisi Kerem Erhan Emecan, “Bölgede ilk olan bu projeyi şu anda ben de test ediyorum. Mobil cihazlar hayatımızın bir parçası. Ve bu telefonların şarjları çok çabuk bitiyor. Kamu alanlarında bu tür projelerin olması ve yaygınlaşması çok önemli. Bizde bekleme alanında telefonumuzu şarj edebiliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA