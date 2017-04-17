Vatandaşlar 'evet' kararını Tarabya'da da kutladı

Anayasa değişikliği halk oylamasında "evet" çıkması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuçları takip ettiği Tarabya'daki Huber Köşkü önünde kutlandı.

Vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasında çıkan "evet" kararını kutlamak amacıyla Erdoğan'ın kaldığı Tarabya'daki Huber Köşkü'nün yanında bulunan Köybaşı Caddesi'nde toplanmaya başladı.

Ellerinde Türk bayrağı ve "evet" flamaları taşıyan vatandaşlar, "İşte Ordu İşte Komutan" ve "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratlarında bulundu.

"Dik dur eğilme bu millet seninle", "Evet", "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Peygamberin ümmetleri Osmanlı'nın torunlarıyız" afişleri açan vatandaşlar, Kalender Caddesi üzerinden tekbir getirerek Huber Köşkü'ne yürüdü. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Köşkü'nde halk oylamasına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptığı basın toplantısını köşkün önündeki dev ekrandan takip etti. Vatandaşlar, Erdoğan'ın konuşması sırasında zaman zaman "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından Huber Köşkü'nden ayrılarak, vatandaşların bulunduğu alana geldi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile seçim otobüsünden bir süre vatandaşları selamladı.

Burada halka seslenen Erdoğan'ın konuşması sık sık "Dik dur eğilme bu millet seninle", "Başkan Erdoğan", "İşte ordu işte komutan" tezahüratlarıyla kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşması sırasında eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan Albayrak da eşlik etti.

Konuşmasının ardından Erdoğan vatandaşlara karanfil ve satranç takımı dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla korumalar çocuklara bebek ve araba hediye etti.

"Sonuçları değerli ve anlamlı buluyorum"

Huber Köşkü önünde toplanan vatandaşlardan Betül Çarman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok şükür kazandık. Beylikdüzü'nden ilk önce Kısıklı'ya ardından buraya geldik. Buna da şükür. Ne olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız." dedi.

İbrahim Türk de halk oylaması sonuçlarını Türkiye açısından değerli ve anlamlı bulduğunu ifade ederek, "Tüm dünya ülkeleri liderimize baskı kurmaya çalıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bu millet oldukça, bu yiğit, Allah'ın huzurundan başka hiçbir yerde eğilmeyecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Aydın Aydın'ın "Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" diyenlere tepki amacıyla yanında getirdiği çoban köpeği dikkati çekti.