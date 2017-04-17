Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan halka hitap etti.
GALERİNİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilim tırmanıyor!
Türkiye geneli halkoylaması sonuçları
Cumhurbaşkanı'ndan AGİT'e sert tepki: Haddinizi bilin
'Bütün tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir'
3 madde hemen yürürlüğe girecek
Hollanda'da köprüye Türk bayrağı ve Erdoğan'ın resmi asıldı
Dış basın halkoylaması sonuçlarını nasıl gördü?
Yurt dışında en yüksek 'evet' oranı hangi ülkeden çıktı?
YSK Başkanı Güven'den oy pusulası açıklaması