Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde yapılacak etkinliklere katılmak için İstanbul’a geldi.

Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna çıkan yollar üzerinde polis güvenlik noktaları oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konutuna geçti, evinin çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kısıklı'da toplanan aralarında bazı sivil toplum örgütlerinin de olduğu bazı gruplar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.

Köprüdeki törene katılmak için Kısıklı Meydanı'nda bir araya gelenler, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak saat 19.00 sıralarında yürüyüşe başladı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde Türk bayrakları ve 15 Temmuz'un kadın şehitlerinin fotoğraflarının olduğu dövizler taşıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun karşısındaki caddede ise yaklaşık 150 kişilik bir başka grubun bekleyişi devam ediyor.

Kısıklı Meydanı'na kurulan iki ayrı noktada Üsküdar Belediyesi ekipleri vatandaşlara, etli pilav, ayran su dağıtıyor.

Kaynak: AA, İHA