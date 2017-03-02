Vatandaşın dikkati, öğrencinin PKK'ya katılmasını önledi

Kırşehir'de, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak için yola çıktığı öğrenilen bir üniversite öğrencisi, dikkatli bir vatandaşın ihbarı sonucu gözaltına alındı.