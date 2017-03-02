  • 02 MART 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.735
    EURO 3.926
  • BIST 89933.88
    ALTIN 148.042
Buradasınız : » » Vatandaşın dikkati, öğrencinin PKK'ya katılmasını önledi

Vatandaşın dikkati, öğrencinin PKK'ya katılmasını önledi

Kırşehir'de, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak için yola çıktığı öğrenilen bir üniversite öğrencisi, dikkatli bir vatandaşın ihbarı sonucu gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vatandaşın dikkati, öğrencinin PKKya katılmasını önledi

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak için Mardin'e gitmek üzere yola çıktığı ileri sürülen üniversite öğrencisi, Kırşehir'de polisin yol uygulamasıyla yakalandı.

Ankara'dan Mardin'e giden otobüsteki bir kişinin telefon görüşmesinde PKK'ya katılacağı yönünde konuşma yapması üzerine başka bir yolcu 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki Ortaköy yol kavşağında Mardin'e giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, verilen bilgilere uyan K.M'yi gözaltına aldı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen K.M, ifadesi alınmak üzere Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

K.M'nin sorgulamasında Tekirdağ'da ailesiyle yaşadığını ve bir üniversitede eğitim gördüğünü, Mardin'e giden otobüse Ankara'dan bindiğini söylediği belirtildi.

Ailesine teslim edileceği öğrenilen K.M'nin, bölücü terör örgütü hakkında sosyal medya üzerinden bilgiler edindiği ve kaçarak örgüte katılmak istediği öğrenildi. AA

Etiketler: Kırşehir, PKK, 155 Polis İmdat hattı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER