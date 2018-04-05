Vatandaş 'Açık kapı' hizmetinden memnun kaldı

Devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni artırmak, başvuruları sonuçlandırma sürelerini kısaltmak ve vatandaş memnuniyetini artırmak üzere geçen yıl "Milletin Kapısı" sloganıyla 52 ilin valiliklerinde açılan "Açık Kapı" bürolarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu kapsamda, büroların faaliyete geçtiği 15 Kasım 2017'den bugüne kadar 11 bin 569 başvuru alındı. Başvurulardan 8 bin 300'ü olumlu şekilde sonuçlandırıldı. Bazı başvurulara ise hukuki veya fiili imkansızlıklardan dolayı olumlu ya da olumsuz cevap verilemezken, bu başvuru sahipleri alternatif çözüm yollarına yönlendirildi.

İçişleri Bakanlığı ayrıca 15 ilde bürolara müracaat eden 256 vatandaşa telefon yoluyla proje hakkında memnuniyet anketi uyguladı. Ankete katılanların yüzde 90'ından fazlasının hizmetten memnun oldukları anlaşıldı.

Açık kapı bürolarının, bu yılın haziran ayı sonunda kadar 81 ilin tamamında, daha sonra da nüfus yoğunluğuna göre kaymakamlıklarda hizmete geçmesi planlanıyor.

322 başvuru türünde müracaat

Vatandaşlar bürolara 17 konu başlığında 322 başvuru türünde müracaatta bulunabiliyor.

Başvurular, yüz yüze, "www.acikkapi.gov.tr" adresinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. İlerleyen dönemde ise kiosklar ve çağrı merkezi üzerinden de müracaat alınması planlanıyor.

Başvuru yapanların müracaatları, elektronik sisteme kaydedildikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor. Vatandaşlara "Açık Kapı üzerinden yaptığınız başvuruya ait Takip No: 1001. Başvuru durumunuzu www.acikkapi.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz. Teşekkür ederiz" şeklinde anında mesaj gönderiliyor. Ayrıca açık kapı personeli, valiliklere başvuruda bulunan şehit yakını, gazi, engelli, yaşlı, hasta vatandaşlara mihmandarlık hizmeti de veriyor.

Başvurulara 7 günde cevap

Proje kapsamında başvuru yapanların talepleri, 7 gün içerisinde sonuçlandırılıyor. Olumlu ya da olumsuz 7 günlük cevaplanma süresini geçen başvurular, konularına, birimlerine, sorun alanlarına göre valilere veya İçişleri Bakanlığı'na gönderiliyor. Müracaat sahipleri, sürecin her aşamasını kendilerine verilen başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonlarından takip edebiliyor.

Açık kapı veri tabanında biriken başvurular, iş zekası uygulamalarıyla analiz edilecek. Bu sayede ilin yoğunluklu başvuru türleri, sorun alanları, aksaklıklar, iyi uygulamalar, coğrafi, demografik ve sosyo-ekonomik alanlar açısından tespitler yapılacak. Bu analizlerle, yerel ve merkezi düzeyde yönetim politikaları ve yeni hizmet sunum teknikleri geliştirilecek.

Personele iletişim eğitimi

Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği bürolarda görevli personele, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, kriz iletişimi, sözsüz iletişim, beden dili, imaj ve itibar yönetimi, diksiyon ve güzel konuşma, stres yönetimi gibi konularda eğitim veriliyor.

Kaynak: AA