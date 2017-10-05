Vatan Şaşmaz olayıyla ilgili yeni gelişme

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intiharı ile sonuçlanan olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyaya yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli nöbetçi hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikçe sorgusu tamamlanan Didem Ç'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bıraklımasınna karar verildi.

Oyuncu ve sunucu Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Aker'in intiharı ile sonuçlanan olayın ceset görüntülerini sosyal medyaya yaydığı iddiasıyla aranan şüpheli Didem Ç. Konya'da yakalanarak İstanbul'a getirilmişti.