  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı Türkiye'ye iade edildi

Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı Türkiye'ye iade edildi

Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı, Türkiye'ye iade kararının ardından Irak'ın Erbil kentinden İstanbul'a getirildi ve cezaevine gönderildi.

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Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı Türkiyeye iade edildi

"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı, yaklaşık 3,5 yıldır Irak'ın Erbil kentinde tutuklu bulunuyordu.

Türkiye'ye iade kararının ardından dün akşam saatlerinde Erbil’den İstanbul’a getirilen Sarı, geceyi Atatürk Havalimanında geçirdikten sonra, bu sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edildi. 

Sarı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu İrtibat Bürosundaki işlemlerinin ardından Metris Cezaevine gönderildi.

Hakkında, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2011 yılında "Vasat terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve cezası kesinleşen Sarı, kırmızı bültenle aranırken Irak'ta yakalandı.

İade işlemlerinin ardından Irak'ta tutulduğu cezaevinden çıkarılan Sarı, dün tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Kaynak: DHA/İHA

Etiketler: vasat cemaati, şahmerdan sarı, Erbil
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