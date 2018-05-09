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Varlık Barışı TBMM Genel Kurulu'ndan geçti

Varlıklarını yurt dışından getirenlerden yüzde 2 oranında vergi tahsis edilecek.

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Varlık Barışı TBMM Genel Kurulundan geçti

Hükümet yeni bir varlık barışı için adım atıyor. Yurtdışında para, altın ve döviz gibi yatırımlarını Türkiye'ye getirene kolaylık sağlanacak.

Varlık Barışı tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Getirilen varlıklardan sadece yüzde 2 oranında vergi alınacak.

Böylece yurt dışındaki varlıklar Milli Ekonomiye kazandırılacak. Getirdiği varlığı işletmesine dahil edenler vergi incelemesinden muaf tutulacak. 

"Varlık barışı" düzenlemesi

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren kişiler varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. 

Yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı olduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecek.

Düzenlemeyle, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançlarına Türkiye'ye getirilmesine istisna tanınıyor.

Ayrıca düzenlemenin uygulamasına ilişkin Bakanlar Kurulu ile Maliye Bakanlığı'na yetki veriliyor. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: varlık barışı
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