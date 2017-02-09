Van'dan üç kıtaya tişört ihracatı

Van-Gürpınar karayolu üzerindeki Tekstilkent'te 2013'te tişört üretimine başlayan Meye Tekstil Fabrikası, üç yılda bölgenin önemli üretim merkezi konumuna geldi.

Batı illerinden alınan kumaşın son teknolojiyle işlenerek tişörte dönüştürüldüğü fabrika, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkenin de tişört ihtiyacını karşılıyor.

Fabrika sahibi İbrahim Sami, 250 kişinin istihdam edildiği fabrikada 13 renkte tişört üretildiğini söyledi.

2011 yılında kente yaşanan depremlerden sonra Van ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yatırım yapma kararı aldıklarını ve bu kapsamda tekstil fabrikası kurduklarını anlatan Sami, devlettin sağladığı destekle kısa sürede üretime başladıklarını kaydetti.

Yılda 7,5 milyon tişört üretiliyor

Kurulduğu günden bu yana fabrikanın aralıksız çalıştığını belirten Sami, "Fabrikamızda kaliteye çok önem veriyoruz. Kalıplarımız dünya standartlarına uygun." dedi.

Sami, birçok ülkeden tişört talebi aldıklarını ifade ederek, "Şirketimiz İstanbul merkezli. Ürünlerimizin dünya pazarına açılması ilimiz için de büyük mutluluk. Ortadoğu, Afrika ve Balkan ülkeleriyle Rusya, Fransa ve İran gibi ülkelere ürün ihraç ediyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Hedefimiz bir dünya markası olmak. Her yıl ürettiğimiz 7,5 milyon tişörtü yabancı ülkelere satıyoruz. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Geçen gün dünyaca ünlü bir belgeselde birinin üzerinde tişörtümüz vardı. Bu, bizim için büyük mutluluk." diye konuştu.

Sami, genç nüfusu sahip Van'ın istihdamın artırılması için yatırıma elverişli olduğunu vurgulayarak, yatırım yapmak isteyenlerin bölgeyi görmesini istedi.

Fabrika çalışanlarından Ümran Aksas da fabrikanın kentteki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağladığını belirterek, "Daha önce işim yoktu. Vaktimi evde geçiriyordum. Fabrikanın kurulmasıyla iş sahibi oldum. Burası benim gibi birçok insana ekmek kapısı oldu. Böyle fabrikaların ilimizde çoğalmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. AA