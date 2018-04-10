Van'daki terör operasyonunda PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kış üstlenme alanlarına operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Erciş ilçesi Aladağlar bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, tabanca, 32 tabanca fişeği,18 makinalı tüfek fişeği, 4 roketatar sevk fişeği, 238 piyade tüfeği fişeği, bir piyade tüfeği şarjörü, roketatar mühimmatı, 11 tüp, 200 metre kablo, 86 pil, 2 rulo koli bandı, şarjlı tornavida seti, 3 akım dönüştürücü, bir lehim ile çok miktarda gıda malzemesi ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: AA