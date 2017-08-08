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Buradasınız : » » Van'da uyuşturucu üretilen eve operasyon

Van'da uyuşturucu üretilen eve operasyon

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evin imalathane olarak kullanılan bölümünde 89 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Vanda uyuşturucu üretilen eve operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, ilçeye bağlı Cevdet Paşa Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, evin imalathane olarak kullanılan bölümünde 89 kilo 780 gram eroin, uyuşturucuyu paketlemede kullanılan pres makinesi, mikser, 2 hassas terazi, uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Evde bulunan 3 kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı. 

Etiketler: Van, İpekyolu, uyuşturucu
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