Van'da uyuşturucu operasyonu

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, durumundan şüphelendikleri 65 FD 754 plakalı kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Efes"in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, kamyonetin bagajındaki kömür torbalarına gizlenmiş 113 pakette 59 kilo 470 gram eroin bulundu.

Sürücü ve yanındaki 2 kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA, DHA