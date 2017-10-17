Van'da uyuşturucu operasyonu

Erciş ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 216 kilo 490 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş ilçe girişinde uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 05 BE 611 plakalı minibüste arama yaptı.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, aracın bagaj kısmında 423 paket halinde 216 kilo 490 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Erciş'te son 10 ayda düzenlenen 136 operasyonda, 2 ton 689 kilo 984 gram eroin ele geçirildiği belirtildi. AA