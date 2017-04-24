  • 24 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.606
    EURO 3.914
  • BIST 93221.83
    ALTIN 147.424
Buradasınız : » » Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak" suçundan gözaltına alınan İranlı tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vanda uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İlçede denetimlerini artıran ekiplerin, kafe ve gece kulüplerine giriş çıkış yapan İran uyruklu J.E.A'yı takibe aldığı kaydedilen açıklamada, "Gözaltına alınan J.E.A'nın üzerinde, kiraladığı otomobil ve günübirlik kaldığı evdeki aramada, 5 kilo 449 gram afyon sakızı, 3 kilo 21 gram kokain, 21 gram esrar, 2 hap, 80 gram metamfetamin, tabanca ve çok sayıda mermi, M.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik, sürücü belgesi, hassas terazi ile 18 bin lira ve bin avro bulundu."

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının "uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandığı bildirildi.

Etiketler: Van, uyuşturucu operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER