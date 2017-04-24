Van'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İlçede denetimlerini artıran ekiplerin, kafe ve gece kulüplerine giriş çıkış yapan İran uyruklu J.E.A'yı takibe aldığı kaydedilen açıklamada, "Gözaltına alınan J.E.A'nın üzerinde, kiraladığı otomobil ve günübirlik kaldığı evdeki aramada, 5 kilo 449 gram afyon sakızı, 3 kilo 21 gram kokain, 21 gram esrar, 2 hap, 80 gram metamfetamin, tabanca ve çok sayıda mermi, M.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik, sürücü belgesi, hassas terazi ile 18 bin lira ve bin avro bulundu."

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının "uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandığı bildirildi.