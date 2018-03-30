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Van'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde yapılan operasyonda 171 kilogram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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Vanda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

34 Y 0769 plakalı tırı takibe alan ekipler, Van-Erciş karayolunda oluşturulan uygulama noktasında aracı durdurdu.

Narkotik köpeği Alfa'nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada tırın tavanına gizlenmiş 213 pakette 109 kilo 510 gram eroin bulundu.

Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edremit'te 'Efes' buldu

Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 07 NA 854 plakalı kamyonette arama yapıldı.

Narkotik köpeği "Efes"in de katıldığı aramada, bagajın taban kısmına gizlenmiş 118 pakette 61 kilo 983 gram eroin bulundu.

Olaylara ilişkin 3 kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, Tuşba, Sıla, alfa
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