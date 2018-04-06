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Van'da uyuşturucu operasyonu: 13 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonette 13 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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Vanda uyuşturucu operasyonu: 13 kilogram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şabaniye Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan K.G. yönetimindeki 65 KY 388 plakalı kamyonette arama yapıldı.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, bagajın aksamlarının arasına gizlenmiş 26 pakette 13 kilo 350 gram eroin bulundu.

Sürücü K.G. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Van, uyuşturucu, eroin
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