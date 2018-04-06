Van'da uyuşturucu operasyonları: 55 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şabaniye Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan K.G. yönetimindeki 65 KY 388 plakalı kamyonette arama yapıldı.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, bagajın aksamlarının arasına gizlenmiş 26 pakette 13 kilo 350 gram eroin bulundu.

Sürücü K.G. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde 41 kilo 572 gram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kavurgalı Mahallesi'nde bulunan metruk binaya uyuşturucu bırakıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon düzenledi.

Ekiplerin binada yaptıkları aramada, çuval içerisinde 80 pakette 41 kilo 572 gram eroin bulundu.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, bir kişiyi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına aldı.

Başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: AA