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Buradasınız : » » Van'da uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Van'da uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Van'da Emniyet ve Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 79 kilo uyuşturucu madde geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

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Vanda uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Van'ın Edremit ilçesinde bir minibüste 57 kilo 270 gram eroin ile 460 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinin Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları minibüste arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bozu" buldu

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, aracın tavanına gizlenmiş 113 pakette 57 kilo 270 gram eroin ile 460 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sürücü ve yanındaki kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

Jandarma operasyonunda 22 kilo eroin ele geçirildi

Van'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, 22 kilo 217 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu kent merkezindeki bir evde uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Harekete geçen jandarma ekiplerince narkotik dedektör köpeği desteğinde eve operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, evdeki aramada 22 kilo 217 gram eroin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütünün en önemli finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, uyuşturucu, operasyon
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