Van'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kızları Suzan'ın düğün alışverişinden dönen Taş ailesinin bulunduğu, Sadullah Taş'ın (51) kullandığı 65 LA 314 plakalı minibüs, Altıyol Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Sadullah Taş ile düğün hazırlığı yapan kızı Suzan Taş (22) hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan anne Nasihat (45), çocukları Emir (12), M. Emirhan (6) ve Nihat Taş (12), çevredekilerin yardımıyla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.