  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.574
    EURO 4.084
  • BIST 103809.78
    ALTIN 140.377
Buradasınız : » » Van'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Van'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Van'nın Çaldıran ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vanda trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kızları Suzan'ın düğün alışverişinden dönen Taş ailesinin bulunduğu, Sadullah Taş'ın (51) kullandığı 65 LA 314 plakalı minibüs, Altıyol Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Sadullah Taş ile düğün hazırlığı yapan kızı Suzan Taş (22) hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan anne Nasihat (45), çocukları Emir (12), M. Emirhan (6) ve Nihat Taş (12), çevredekilerin yardımıyla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: Van, trafik Kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER