  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Van'da terör saldırısında yaralanan uzman çavuş hastanede şehit düştü

Van'da terör saldırısında yaralanan uzman çavuş hastanede şehit düştü

Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

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Vanda terör saldırısında yaralanan uzman çavuş hastanede şehit düştü

Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3 Temmuz'da Van-Hakkari karayolunun emniyetini sağlamak maksadıyla mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan güvenlik güçlerine teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ceylan, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinde şehit oldu.

Şehit Ceylan'ın cenazesinin Aydın'ın Karacasu ilçesinde defnedileceği öğrenildi. 

Etiketler: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi, Van, Uzman Çavuş Emrah Ceylan
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