Van'da terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 5 silah ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik "Şehit Jandarma Er Veysel Can" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçeye bağlı Aşağıçaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsal alanında 11 Nisan'da icra edilen operasyonda tespit edilen sığınakta 4 adet AK 47 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 4 şarjör, 231 fişek ve gündüz görüş dürbünü, tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 2 sırt çantası, 102 kutu konserve, çok miktarda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatıyla silah ve mühimmat hariç diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."