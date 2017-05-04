  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Van'da terör örgütüne ait patlayıcı ele geçirildi

Gürpınar ilçesinde içerisine PKK'lı teröristlerce patlayıcı yerleştirilmiş 12 kilogramlık 2 mutfak tüpü ele geçirildi.

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Vanda terör örgütüne ait patlayıcı ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde teröristlerce içerisine patlayıcı yerleştirilmiş 2 mutfak tüpü bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Güzelsu-Günbaşı mahalleleri yolunda içerisine el yapımı patlayıcı yerleştirilmiş 12 kilogramlık 2 mutfak tüpünün bulunduğu ihbarı üzerine operasyon yürütüldüğü belirtildi.

Bölgede yapılan kontrollerde amonyum nitrat destekli, uzaktan telsiz komutalı ve kablo düzenekli el yapımı patlayıcının bulunduğu ve cumhuriyet savcısının talimatıyla uzman ekiplerce yerinde imha edildiği vurgulanan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği kaydedildi.

Etiketler: Van, terör operasyonu, patlayıcı, Terörle Mücadele, Gürpınar
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