Van'da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü PKK elebaşının yakalanmasının yıl dönümünde gerçekleştirilebilecek terörist saldırılarda kullanılmak üzere mayın, el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat malzemelerinin Saray ilçesine bağlı Çaybağı Mahallesi kırsalında araziye gömülü olarak bekletildiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığınca "Şehit Güvenlik Korucusu Halis Giderci" operasyonu gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Operasyon sonucunda, 12 kilogramlık 4 mutfak tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 elektronik fünye, iki AK-47 piyade tüfeği, 3 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 104 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 24 tabanca fişeği (9 mm), plastik bidon içerisinde 10 litre akaryakıt, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 20 metre elektrik kablosu, 6 koli bandı ele geçirilmiş olup ele geçirilen patlayıcı düzenekleri yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA