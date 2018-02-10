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Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van'da, Zeytin Dalı Harekatı bahanesiyle düzenlenebilecek saldırı ve eylemlerin önlenmesine yönelik düzenlenen terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

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Vanda terör operasyonu: 8 gözaltı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın devam ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin bölgesinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek ilimiz merkezinde kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerimize taşlı, silahlı ve molotofkokteylli saldırı ve eylemlerin önlenmesine yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştır.

Bu kişilerin ev ve üst aramalarında çıkan dijital materyallere el konulmuştur."

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Van, terör
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