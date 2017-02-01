Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Bekir Kıran ile DBP İl yöneticilerinden Sevinç Şeker'in de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.