  • 23 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.665
  • BIST 117507.17
    ALTIN 161.763
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

Van'da sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat, el bombası ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vanda terör operasyonu

Van'ın Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik Körüklü Vadisi'nde 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan' operasyonu başlattı. 

Yapılan operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklarda 12 rokeatar sevk fişeği, 3 antitank roketatar mühimmatı, 5 antipersonel rokeatar mühimmatı, 7 el bombası, 5 el bombası fünyesi, 1 Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 havan nişan aleti, 1 silah üstü gece görüşü dürbünü, 500 piyade tüfeği mühimmatı, el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere 8 büyük tüp, el yapımı patlayıcıda kullanmak üzere 1 piknik tüpü, el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere 4 pil bloğu, terör örgütü propagandasına yönelik 4 kitap, 20 litrelik 6 bidon, 2 çaydanlık, 2 tencere, 3 kadın erkek iç çamaşırı, 2 panço, 1 eldiven, 1 şemsiye, 2 güneş paneli, 2 güç kaynağı, 6 led lamba, 1 met, 1 uyku tulumu, 2 kürek, 1 radyo, 1 el feneri, 1 çoklu cep telefonu şarj kablosu, çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: DHA 

Etiketler: Van, operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER