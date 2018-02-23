Van'da terör operasyonu

Van'ın Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik Körüklü Vadisi'nde 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan' operasyonu başlattı.

Yapılan operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklarda 12 rokeatar sevk fişeği, 3 antitank roketatar mühimmatı, 5 antipersonel rokeatar mühimmatı, 7 el bombası, 5 el bombası fünyesi, 1 Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 havan nişan aleti, 1 silah üstü gece görüşü dürbünü, 500 piyade tüfeği mühimmatı, el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere 8 büyük tüp, el yapımı patlayıcıda kullanmak üzere 1 piknik tüpü, el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere 4 pil bloğu, terör örgütü propagandasına yönelik 4 kitap, 20 litrelik 6 bidon, 2 çaydanlık, 2 tencere, 3 kadın erkek iç çamaşırı, 2 panço, 1 eldiven, 1 şemsiye, 2 güneş paneli, 2 güç kaynağı, 6 led lamba, 1 met, 1 uyku tulumu, 2 kürek, 1 radyo, 1 el feneri, 1 çoklu cep telefonu şarj kablosu, çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: DHA