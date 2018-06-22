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Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı

Van'da PKK terör örgütünün seçimde vatandaşları tehdit ve baskı altına alma eylemleri operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Vanda terör operasyonu: 16 gözaltı

Van'da 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde seçmenin oyunu etkilemek için baskı ve tehdit uygulayan PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenlendi. 

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar denildi: 

"21 Haziran 2018 günü, Gürpınar merkezli Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılınç operasyonu icra edildi. Operasyon sonucunda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; muhtelif elektronik malzeme ve terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış materyal ele geçirildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

Kaynak: İHA  

Etiketler: Van, terör, PKK
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