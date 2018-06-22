Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı

Van'da 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde seçmenin oyunu etkilemek için baskı ve tehdit uygulayan PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenlendi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"21 Haziran 2018 günü, Gürpınar merkezli Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılınç operasyonu icra edildi. Operasyon sonucunda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; muhtelif elektronik malzeme ve terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış materyal ele geçirildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

Kaynak: İHA