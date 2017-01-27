Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen biri muhtar, 10 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, "örgüte yardım ve yataklık" yaptıkları iddia edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerinin ilçeye bağlı Albayrak ve Uğurlu köylerindeki bazı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, biri muhtar 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. AA