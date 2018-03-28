Van'da sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı

Van Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen R.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin Kuskunkıran Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada G3 piyade tüfeği, buna ait 7 şarjör, 190 fişek, kalaşnikof silaha ait 3 şarjör ve 78 fişek ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA