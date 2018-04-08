  • 08 NISAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.05
    EURO 4.97
  • BIST 114737.54
    ALTIN 173.372
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 15 bin paket kaçak sigara bulundu

Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 15 bin paket kaçak sigara bulundu

Van'ın 4 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 15 bin 808 paket kaçak sigara ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vanda sigara kaçakçılığı operasyonu: 15 bin paket kaçak sigara bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollardan temin edilen sigaraların kent merkezinde satılmak üzere sevk edileceği ihbarı alındıktan sonra, Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Uygulama noktasına yaklaşan şüpheli minibüs içerisinde, kamyon filtrelerinin arasına zulalanmış 7 bin 750 paket kaçak sigara bulundu. 

Durumundan şüphelenilen başka bir minibüste yapılan aramada ise, aracın taban kısmına saklanmış 6 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Özalp, Gevaş ve Başkale jandarma komutanlıkları ekiplerinin devam ettiği yol emniyet kontrol uygulama noktalarında da 1858 paket kaçak sigaraya el konuldu. 12 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, operasyon, kaçak sigara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER