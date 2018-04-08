Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 15 bin paket kaçak sigara bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollardan temin edilen sigaraların kent merkezinde satılmak üzere sevk edileceği ihbarı alındıktan sonra, Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Uygulama noktasına yaklaşan şüpheli minibüs içerisinde, kamyon filtrelerinin arasına zulalanmış 7 bin 750 paket kaçak sigara bulundu.

Durumundan şüphelenilen başka bir minibüste yapılan aramada ise, aracın taban kısmına saklanmış 6 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Özalp, Gevaş ve Başkale jandarma komutanlıkları ekiplerinin devam ettiği yol emniyet kontrol uygulama noktalarında da 1858 paket kaçak sigaraya el konuldu. 12 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA