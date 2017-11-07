Van'da şehit olan üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Van'daki terör operasyonunda şehit olan Üsteğmen Mehmet Sakallı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Jandarma Üsteğmen Sakallı, İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı Bakır mahallesindeki baba ocağını en son Kurban Bayramı'nda ziyaret etmiş, ailesiyle hasret gidermişti.
Görev yeri Van'ın Çaldıran ilçesindeki terör operasyonunda şehit olan Mehmet Sakallı'nın naaşı memleketine törenle uğurlandı.
Şehidin cenazesini Beydağ Bakır mahallesinde binlerce kişi karşıladı.
Cenaze namazı mahalle mezarlığında kılındı.
Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.