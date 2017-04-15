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Van'da şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi

Van'ın Çatak ilçesindeki terör saldırısında şehit olan güvenlik korucusu Sancar'ın cenazesi defnedildi.

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Vanda şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın (30) cenazesi toprağa verildi.

Çataklı şehit güvenlik korucusu Sancar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla askerlerin omuzlarında Hükümet Konağı önündeki tören alanına getirildi. Törenin ardından Çatak Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılınan şehit Sancar'ın cenazesi, tekbirler eşliğinde Merkez Mezarlığı'na götürülerek dualarla defnedildi.

Şehit Astsubay Babacan'ın naaşı memleketine uğurlandı

Öte yandan, aynı saldırıda şehit olan Astsubay Sinan Babacan'ın (26) naaşı ise Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine gönderildi. 

Etiketler: Van, Çatak, şehit, kasım sancar
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