Van'da şehit Kaymakam Safitürk için 12 camide mevlit okutuldu

Van'ın Edremit Belediyesin yapılan açıklamada, şehit Safitürk başta olmak üzere tüm şehitler için 12 camide mevlit okutulduğu ve 5 bin kişiye nohutlu pilav ikram edildiği belirtildi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçedeki birçok camide şehitler için Kur'an-ı Kerim okutulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cuma namazı öncesi okutulan mevlitlerin ardından vatandaşlara nohutlu pilav ve ayran ikram edildi. Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de mevlit programına katılarak, vatandaşlara yemek dağıttı. Süphan, Eminpaşa, Şabaniye ve TOKİ'de bulunan birçok camide gerçekleştirilen mevlide katılan vatandaşlar, Çiçekli'ye teşekkür ederek, yolunun her zaman açık olması temennisinde bulundu."

Edremit Belediyesi 11 Kasım 2016'da tamamladığı bir parka "Şehit Kaymakam Safitürk" adını vermişti.

Kaynak: AA