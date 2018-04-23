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Buradasınız : » » Van'da rahatsızlanan hastaya 5 saatte ulaşıldı

Van'da rahatsızlanan hastaya 5 saatte ulaşıldı

Van'da kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

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Vanda rahatsızlanan hastaya 5 saatte ulaşıldı

Van'ın Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Kesendere Mahallesi'nde rahatsızlanan 18 yaşındaki Belgin Uçer'in yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yolun kapalı olması nedeniyle mahalleye ulaşamayan sağlık ekiplerine, bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri yardım etti.

Beş saat süren çalışmayla yolu açan karla mücadele ekipleri, sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

İlk müdahalesi yapılan Uçer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Gözlerim yaşardı"

Hastanın babası Barani Uçer, yoğun kar ve tipi nedeniyle yollarının aniden kapandığını anlatarak, "Bunun üzerine durumu 112'ye illettik. Hava koşulları nedeniyle ekiplerin geleceğinden pek ümitli değildim. Ekipleri mahallede görünce gözlerimden yaşlar aktı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, kar, hasta
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