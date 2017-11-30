  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Van'da PKK'ya yönelik operasyon: 15 gözaltı

Van'ın İpekyolu ve Edremit ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı, silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Vanda PKKya yönelik operasyon: 15 gözaltı

Van'ın merkez İpekyolu ile Edremit ilçelerinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik ve mahalle yapılanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerince İpekyolu ve Edremit ilçelerindeki 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sokak eylemlerine katıldığı tespit edilen 15 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, çok sayıda fişek, örgütsel doküman ve terör örgütüne ait bez parçaları ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Van, terör örgütü, PKK, Edremit
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